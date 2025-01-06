Kırıkkale'de 9 Zanlı Tutuklandı

Kırıkkale'de çeşitli asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 9 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Aralık-5 Ocak'taki çalışmalarda asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilerek yakalanan 124 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Çeşitli suçlardan aranan 15 şüphelinin yakalandığı ve 9'unun tutuklandığı denetimlerde, 7 bin 468 kişi ve 326 araç sorgulandı.
Faili meçhul 6 hırsızlık olayının aydınlatıldığı çalışmalarda, 1 tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi.
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