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Kırıkkale'de 986 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de 986 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheliden biri tutuklandı

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda, Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 986 gram uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırıkkale\'de 986 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheliden biri tutuklandı
16.12.2023 - 19:03,
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Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda 986 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik bir araçta arama yaptı.

Y.B. ve C.B'nin bulunduğu araçta gerçekleştirilen aramada, 986 gram skunk ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.B. hakimlikçe tutuklandı, C.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Cumhuriyet Başsavcılığı, Kırıkkale, Narkotik, Son Dakika

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