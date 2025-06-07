Kırıkkale'de Apartman Yangını - Son Dakika
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Kırıkkale'de Apartman Yangını

Kırıkkale\'de Apartman Yangını
07.06.2025 18:46
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Kırıkkale'deki 3 katlı apartmanda çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi, piknik tüpü patladı.

Kırıkkale'de 3 katlı apartmanda çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi 1384 Sokak'ta 3 katlı apartmanın 3'üncü katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın sırasında yapı içerisindeki bir piknik tüpü de patladı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Yangında dumandan etkilenen A.K. olay yerine gelen ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: AA

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