Kırıkkale'de Bahçe Budama Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Kırıkkale'de Bahçe Budama Eğitimi Verildi

Kırıkkale\'de Bahçe Budama Eğitimi Verildi

Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bahşılı ilçesinde bir vatandaşın bahçesinde budama eğitimi düzenledi. Eğitimde, ziraat mühendisi ve ziraat teknikeri tarafından ağaç ve bağ budama konusunda bilgi verildi. Yanlış budamanın zararları anlatılarak, yanlış budanan ağaçların düzeltilmesi gösterildi. Etkinliğe, İl Tarım ve Orman Müdürü, ilçe müdürü ve vatandaşlar katıldı.

22.02.2024 16:37  Güncelleme: 16:38
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Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Bahşılı ilçesinde budama eğitimi verildi.

Doğanay Mahallesi'nde bir vatandaşın bahçesinde düzenlenen eğitimde, ziraat mühendisi Ali Rıza Kalkan ve ziraat teknikeri Hasan Üstün tarafından ağaç ve bağ budama konusunda vatandaşlara bilgi verildi.

Yanlış budanan ağaçların düzeltilmesini sağlayarak budama tekniklerini gösteren görevliler, yanlış budamanın zararlarını anlattı.

Etkinliğe, İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Ateş, ilçe müdürü Davut Balcı ve personeli ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Kırıkkale, Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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