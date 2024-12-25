Kırıkkale'de DEAŞ Operasyonu

Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, örgütle bağlantısı bulunduğu tespit edilen yabancı uyruklu M.F.H. ve U.E.Ö'yü kent merkezinde yakaladı.
Şüpheliler, sınır dışı işlemleri için ilgili birimlere teslim edildi.
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