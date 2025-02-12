Kırıkkale'de DEAŞ Operasyonu

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Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu bir zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, örgütle bağlantısı bulunduğu tespit edilen yabancı uyruklu T.İ.M.T'yi kent merkezinde yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili birime teslim edildi.