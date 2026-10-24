Kırıkkale\'de dernek girişinde hareketsiz bulunan 41 yaşındaki kişi öldü

Kırıkkale'de dernek girişinde hareketsiz bulunan 41 yaşındaki kişi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale'nin Ovacık Mahallesi'nde bulunan bir dernek binasının girişinde 41 yaşındaki kişi hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, kesin ölüm nedeninin tespiti için cenazesi Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kırıkkale'de bir kişi dernek binası girişinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Ovacık Mahallesi'nde bulunan bir derneğin girişinde Ö.G'nin (41) hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ö.G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ö.G'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA
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