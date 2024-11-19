Kırıkkale'de FETÖ Operasyonu: 4 Gözaltı

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Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari ile 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapıldı.

Bu kapsamda terör örgütü üyeliği suçundan hakkında 3 yıl 20 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç astsubay Y.D. yakalandı.

Ayrıca FETÖ ile bağlantılı olduğu tespit edilen şüpheliler Ö.D, S.B. ve A.T.G. gözaltına alındı.

Operasyonda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Firari Y.D, cezaevine teslim edildi.