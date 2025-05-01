Kırıkkale'de Firari Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de 3 ayrı suçtan hakkında 57 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, "hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 57 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan suça sürüklenen çocuk Y.G. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.