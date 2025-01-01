Kırıkkale\'de Genç Bir Adam Evinde Ölü Bulundu

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KIRIKKALE'de Ali Erdurucan (25) ailesiyle birlikte yaşadığı evde, odasında ölü bulundu. Erdurucan'ın kesin ölüm nedeni, otopsiyle netlik kazanacak.

Sanayi Mahallesi 1252'nci Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanda ailesi ile birlikte yaşayan Ali Erdurucan'ın bugün öğle saatlerinde odasına giren annesi, oğlunu hareketsiz buldu. Annesi, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde satış elemanı olarak çalışan Erdurucan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Erdurucan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Erdurucan'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.