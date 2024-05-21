Kırıkkale\'de Gerçekleştirilen Şok Uygulamalarda 10 Zanlı Yakalandı

Kırıkkale'de son bir haftada gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 10 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 14-20 Mayıs'ta il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 5 bin 335 kişi ve 1152 araç sorgulandı.
Çeşitli suçlardan aranan 10 şüphelinin yakalandığı denetimlerde, aralarında çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 59 araca ceza yazıldı.
Aramalarda bıçak, ruhsatsız 5 tabanca, ruhsatsız tüfek, 8,05 gram sentetik uyuşturucu ve 11 sentetik hap ele geçirildi.
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