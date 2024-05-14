Kırıkkale\'de Gerçekleştirilen Şok Uygulamalarda 7 Zanlı Yakalandı

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Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 7 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 7-13 Mayıs'ta il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 5 bin 113 kişi ve 935 araç sorgulandı.

Çeşitli suçlardan aranan 7 şüphelinin yakalandığı denetimlerde, aralarında çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 76 araca ceza yazıldı.

Ayrıca, ruhsatsız 4 tabanca, ruhsatız tüfek, 36 fişek ve 9 sentetik hap ele geçirildi.