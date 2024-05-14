Kırıkkale'de Gerçekleştirilen Şok Uygulamalarda 7 Zanlı Yakalandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Gerçekleştirilen Şok Uygulamalarda 7 Zanlı Yakalandı

Kırıkkale\'de Gerçekleştirilen Şok Uygulamalarda 7 Zanlı Yakalandı

Kırıkkale'de yapılan polis denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 7 zanlı yakalandı. Denetimlerde ayrıca çevreye rahatsızlık veren 76 araca ceza yazıldı ve çok sayıda silah ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

14.05.2024 16:27
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Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 7 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 7-13 Mayıs'ta il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 5 bin 113 kişi ve 935 araç sorgulandı.

Çeşitli suçlardan aranan 7 şüphelinin yakalandığı denetimlerde, aralarında çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 76 araca ceza yazıldı.

Ayrıca, ruhsatsız 4 tabanca, ruhsatız tüfek, 36 fişek ve 9 sentetik hap ele geçirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırıkkale'de Gerçekleştirilen Şok Uygulamalarda 7 Zanlı Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de Gerçekleştirilen Şok Uygulamalarda 7 Zanlı Yakalandı - Son Dakika
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