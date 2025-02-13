Kırıkkale'de Hırsız Yakalandı

Kırıkkale'de evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Fabrikalar Mahallesi'nde B.A.Ç ile E.C.Ç'ye ait evden ziynet eşyası çalışması üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma yaptı.
Kimliği belirlenen zanlı H.T, ekiplerce kent merkezinde yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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