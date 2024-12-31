Kırıkkale'de evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Yaylacık Mahallesi'nde A.A'ya ait evden 10 bin lira değerinde ziynet eşyası çalışması üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma yaptı.
Kimliği belirlenen zanlı S.G, ekiplerce kent merkezinde yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı - Son Dakika
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