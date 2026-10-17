Kırıkkale\'de jandarma, 2 firari hükümlüyü yakalayıp cezaevine teslim etti

Kırıkkale'de jandarma, 2 firari hükümlüyü yakalayıp cezaevine teslim ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmada çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlüyü yakaladı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kırıkkale'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, "nitelikli hırsızlık" suçundan hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A.U. (22) ve "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.E. (67) yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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