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Kırıkkale'de jandarma ekipleri leyleklerin korunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri, Sulakyurt ilçesi Yeşilli köyü ve Balışeyh ilçesi Eldelek köyünde göçmen leyleklerin korunması için çalışma yürüttü.

Ekipler, bölgede konaklayarak yavrulayan leyleklerin avlanmasını ya da yuvalama alanlarında rahatsız edilmesini önlemek amacıyla kontrol gerçekleştirdi.

Ayrıca, bölgedeki vatandaşlar da leyleklerin korunması konusunda bilgilendirildi.