Kırıkkale\'de Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Kırıkkale'de Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Acar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Jandarma Teşkilatının tarihçesinin okunmasının ardından konuşan Acar, Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti Jandarmasının, kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında, ülkenin her noktasında gece gündüz demeden halkın hizmetinde olduğunu, olmaya da devam edeceğini söyledi.

Acar, "Başta Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ulusumuzun birlik ve beraberliği, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetimizin temel niteliklerinin muhafazası için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anar, teşkilatın fedakar personel ve ailelerine sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim." ifadelerini kullandı.

Tören, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.