Kırıkkale\'de Kaçak Tütün Operasyonu

Kırıkkale'de 34 bin 570 makaron ve 618 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Tepebaşı Mahallesi'nde Y.E.D'nin (36) ikametinde arama yaptı.

Aramada, 34 bin 570 makaron, 618 kilogram kaçak tütün ve 1 elektronik tütün sarma makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.