Kırıkkale\'de 53 bin 100 dolu makaron ve kaçak ürün ele geçirildi

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Kırıkkale'de polis ekiplerince 53 bin 100'ü dolu 99 bin 700 makaron ve kaçak ürünler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 19-25 Nisan'da belirlenen adres ve araçlarda arama yaptı.

Aramalarda, 53 bin 100'ü dolu 99 bin 700 makaron, 5 bin 985 sahte tekel bandrolü, ruhsatsız 7 tabanca, 9 şarjör, 210 fişek, 70 paket sigara, 64 kilogram tütün ve 230 puro ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.