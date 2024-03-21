Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde, hastalığın hedef kitlesinde bulunanlar tek tek aranarak kanser taramasından geçirildi.
Karakeçili Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve İlçe Devlet Hastanesince ilçede iki hafta boyunca mobil kanser tarama aracıyla 127 mamografi, 97 serviks ve 70 kalın bağırsak kanseri taraması ücretsiz yapıldı.
Ekipler, tarama öncesi merkez ve köylerde yaşayan 30-70 yaş kadınlar ile 50-70 yaş erkekleri arayarak taramaya davet etti. Özellikle köylerde yaşayan ve ulaşım imkanı olmayanlar da minibüsle evlerinden alınarak ilçe merkezine getirildi.
Ayrıca, ekipler tarama konusunda farkındalığı artırmak amacıyla camilerde bilgilendirme yaparak belediye hoparlörlerinden anons yaptırdı.
Karakeçili İlçe Hastanesi Başhekimi Dr. Ferudun Karagöz, AA muhabirine, vatandaşın ayağına hizmet götürmek amacıyla kanser taraması yaptıklarını söyledi.
İl Sağlık Müdürlüğüne ait mobil kanser tarama aracıyla hedef kitleleri olan merkez ve köylerdeki vatandaşların kanser taramasını gerçekleştirdiklerini anlatan Karagöz, "Tarama aracı gelmeden önce hemşirelerimiz aracılığıyla hedef kitlemiz olan tüm vatandaşlar tek tek arandı. Ulaşım imkanı olmayan vatandaşlarımızı da minibüsle merkeze getirdik. Kadınlar için meme, kolon ve serviks, erkekler için de kolon kanseri taraması yapıldı." diye konuştu.
Hastane Müdürü Serkan Dönmez ise cami içi ve belediye anonsları, doktorların yaptığı bilinçlendirme faaliyetleriyle farkındalık oluşturduklarını kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de Kanser Taraması: Hedef Kitlesi Aranarak Tarama Yapıldı - Son Dakika
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