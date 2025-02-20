Kırıkkale'de Kara Hasret

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Türkiye karla mücadele ediyor, Kırıkkale güneşli havayı yaşıyor: "Kara hasret kaldık"

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin yüksek kesimlerinde kar etkili olurken, şehir merkezinde güneşli hava hakim oldu. İklim değişikliğine dikkat çeken Yaşar Aygör adlı vatandaş, "Eskiden kışlar daha sert geçerdi, kara hasret kaldık" dedi.

Ülke genelinde etkili olan kar yağışı, Kırıkkale şehir merkezinde beklenen seviyeye ulaşmadı. Kar yağışı, kentin yüksek rakımlı bölgelerinde ve köylerde etkili oldu. Özellikle Balışeyh ilçesine bağlı Uzunlar köyü, kar yağışının en yoğun olduğu bölgelerden biri oldu. Dronla kaydedilen görüntülerde, beyaz örtüyle kaplanan doğa kartpostallık manzaralar sundu. Şehir merkezinde ise güneşli hava hakim oldu. Kırıkkale merkezde yaşayan vatandaşlar, son yıllarda kar yağışının giderek azaldığını belirttiler. Eski kış günlerini özlemle anan vatandaşlar, geçmişte daha sık ve yoğun kar yağışı yaşandığını ifade ettiler.

Mısır satıcısı Mustafa Ceylan (68), "1984 yılında yarım metreye yakın kar yağmıştı. O günden sonra Kırıkkale'de böyle yoğun kar yağışı görmedik" diye konuştu.

Ali Rıza Koçoğlu adlı vatandaş ise, "Eskiden okula giderken boyumuzca kar olurdu, yolları biz açardık. Ama bu yıl çevre illerimizde kar yağarken, Kırıkkale merkezde hiç yağış görülmedi. Çiftçilerimiz için büyük bir eksiklik" dedi.

İklim değişikliğinin etkilerine vurgu yapan Yaşar Aygör (72), "Eskiden kışlar daha sert geçerdi. Kar ve soğuk hava daha fazlaydı. Küresel ısınmanın etkisiyle Kırıkkale'de havalar artık daha sıcak geçiyor. Kara hasret kaldık" şeklinde konuştu.

Çevre illerde yoğun kar yağışı görülmesine rağmen Kırıkkale'nin kurak kaldığını söyleyen Üçler Atsız ise, " Yozgat'ta, Kırşehir'de, Niğde'de kar var ama bizim Kırıkkale'de yok" diyerek şehirdeki durumun dikkat çekici olduğunu belirtti.