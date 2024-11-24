Kırıkkale\'de Kara Saplanan Ambulanslar Kurtarıldı

Güncel

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde köy yolunda kara saplanan iki ambulans, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

İl genelinde gece etkili olan kar yağışı nedeniyle Balışeyh, Delice ve Sulakyurt ilçelerinin yüksek rakımlı bölgelerindeki bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarının açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Balışeyh ilçesine bağlı Aydınşeyh ve Dikmen köy yollarında kara saplanan 2 ambulans da ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

İl Özel İdaresi ekipleri, vatandaşların güvenli şekilde ulaşımını sağlamak amacıyla 19 araç ve 37 personelle çalışmalarını sürdürüyor.