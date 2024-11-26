Kırıkkale'de Karla Mücadele: Kapanan Yollar Yeniden Ulaşıma Açıldı

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Kırıkkale'de karla mücadele devam ediyor: Kapanan yollar ulaşıma açıldı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgelerde kapanan yollar, iş makineleriyle yeniden ulaşıma açıldı.

Kırıkkale'de etkili olan yoğun kar yağışının olduğu köy ve kırsal bölgelerde yol küreme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kırıkkale Valiliği İl Özel İdaresi ekiplerince, karla kaplanan köy yolları yeniden ulaşıma açıldı. Ekipler, kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi çalışmalarını sürdürüyor. Kırıkkale Belediyesi ekipleri de şehir merkezi ve kırsal bölgelerde greyderlerle kar küreme çalışması yaptı. Karacalı köyünde yol küreme çalışmalarını tamamlayan ekipler, ulaşımın aksamaması için 24 saat esasına göre görev yapıyor.