Kırıkkale\'de kavşakta kaza: 9 yaralı

KIRIKKALE'de, iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Nokta Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Gökmen Ç. yönetiminde 66 KP 833 plakalı otomobil ile Osman Y. yönetimindeki 71 ACC 113 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada sürücü Gökmen Ç. ile otomobillerde bulunan Eslem K., İlayda K., Fatma Ç., Berat Eren Ç., Ceren Ç. Abdullah Ç., Aslı Y. ve Ercan Y. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Bir süre trafiğe kapanan yol, otomobillerin kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.