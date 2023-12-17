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Kırıkkale'de kavşakta kaza: 9 yaralı - Son Dakika
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Kırıkkale'de kavşakta kaza: 9 yaralı

Kırıkkale'de iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kırıkkale\'de kavşakta kaza: 9 yaralı
17.12.2023 - 08:25,  Güncelleme: 08:26
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KIRIKKALE'de, iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Nokta Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Gökmen Ç. yönetiminde 66 KP 833 plakalı otomobil ile Osman Y. yönetimindeki 71 ACC 113 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada sürücü Gökmen Ç. ile otomobillerde bulunan Eslem K., İlayda K., Fatma Ç., Berat Eren Ç., Ceren Ç. Abdullah Ç., Aslı Y. ve Ercan Y. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Bir süre trafiğe kapanan yol, otomobillerin kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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