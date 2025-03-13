Kırıkkale'de Müstakil Evde Yangın

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Atadönmez Mahallesi'nde Hüsnü Tekin'e ait tek katlı evin kömürlük kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede evin çatısına sıçradı.
Çevredekilerin ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, evde hasar oluştu.
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