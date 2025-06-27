Kırıkkale\'de Otluk Alanda Yangın

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde çıkan ot yangını çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.
Doğanay Mahallesi Kızılırmak kıyısındaki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın kısa sürede çevrede bulunan bir bahçeye sıçradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Bahşılı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kısa sürede bahçedeki eve sıçramadan söndürdüğü yangında, bazı ağaçlar zarar gördü.
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