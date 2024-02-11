Kırıkkale'de otomobil devrildi, sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kırıkkale'de otomobil devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Kırıkkale\'de otomobil devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, virajı dönerken kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu sürücü Veli Eren Açıkgöz hayatını kaybetti. Kaza anı, kamera görüntülerine yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

11.02.2024 14:26
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KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde, virajı dönerken kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu sürücü Veli Eren Açıkgöz (22) hayatını kaybetti. Kaza anı, kamera görüntülerine yansıdı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Veli Eren Açıkgöz'ün kontrolünü kaybettiği 71 AN 227 plakalı otomobili, virajı dönerken kaldırıma çarparak devrildi. Kazada ağır yaralanan Açıkgöz,  ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Açıkgöz, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza anı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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