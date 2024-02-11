Kırıkkale'de Otomobil Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırıkkale'de Otomobil Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Kırıkkale\'de Otomobil Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, V.E.A. yönetimindeki otomobil kaldırıma çarparak devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza anı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamerası tarafından kaydedildi.

11.02.2024 09:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

V.E.A. (22) yönetimindeki 71 AN 227 plakalı otomobil, Cumhuriyet Caddesi Yahşihan Belediyesi önünde kaldırıma çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü, ambulansla kaldırıldığı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu arada kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasınca görüntülendi.

Kayıtlarda otomobilin kaldırıma çarptıktan sonra devrilmesi görülüyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Cumhuriyet Caddesi, Kırıkkale, Trafik Kazaları, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de Otomobil Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2024 20:03:20. #1.12#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de Otomobil Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement