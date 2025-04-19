Kırıkkale\'de Otomobil Kazası: 4 Yaralı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.
M.K. idaresindeki 71 ADF 804 plakalı otomobil, Kırıkkale- Ankara kara yolu Yeni Sanayi Kavşağı yakınlarında O.D'nin kullandığı 71 ADV 390 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü O.D. ile aynı araçtaki T.D, B.A.D. ve E.D. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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