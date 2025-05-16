Kırıkkale\'de Parçalanmış Ceset Bulundu

KIRIKKALE'de kiracısının öldüğünü öğrenince il dışından gelip, çilingirle eve giren C.Ç., derin dondurucu ve buzdolabının içinde parçalanmış erkek cesedi buldu. Cesedin, 2014 yılından bu yana kayıp olan Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

İl dışında yaşayan C.Ç., Çalılıöz Mahallesi 11'inci Sokak'ta 3 katlı apartmanda kiraya verdiği evinde oturan Meliha V.'nin kirayı yatırmaması üzerine, telefonla aradı. Telefonu açan Meliha V.'nin kızı, annesinin 3 Mayıs'ta hayatını kaybettiğini söyledi. Bunun üzerine il dışından Kırıkkale'ye gelen C.Ç., dairenin kapısını çilingire açtırarak içeri girdi. C.Ç., evdeki buzdolabı ve derin dondurucu içerisinde parçalanmış ceset buldu. C.Ç.'nin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde, erkek cesedinin parçalanarak çöp poşetleri içerisinde derin dondurucuya ve buzdolabının buzluk kısmına yerleştirildiği belirlendi. Evde yapılan aramada, bıçak ve satır ele geçirildi. Ceset, evdeki incelemeden sonra Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Cesedin, 2014 yılında Ankara'dan Kırıkkale'ye gittikten sonra ortadan kaybolan o dönem 40 yaşında olan Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Apartmanda oturan Lütfü Gümüşsoy, "Evde kimin oturduğunu bilmiyoruz. Arada sırada ev sahibini arayıp evde kimin oturduğunu soruyorduk. O da 'kirasını alıyorum' diyordu. 'Birisi var, ara sıra gelip gidiyor' sanıyorduk. Dün ev sahibi geldi, çilingir getirip kapıyı açtıracağını söyledi. Bugün de geldi, 'Problemli bir durum var' dedi. Apartmanda hiç koku hissetmiyorduk" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.