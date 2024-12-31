Kırıkkale'de Sahte İçki Operasyonu

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Kırıkkale'de 8 litre sahte içki, 10 litre etil alkol ve 4 içki yapım kiti ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüpheli E.T'nin evinde arama yaptı.

İkamette 10 litre etil alkol, ?8 litre sahte içki ve ?4 içki yapım kiti ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.