Kırıkkale\'de Sel Felaketi

Kırıkkale'de etkili olan sağanak, su baskınlarına neden oldu.

Akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle Osmangazi Mahallesi'nde sel meydana geldi. Sel nedeniyle bazı yolları çamur kapladı ve bahçeleri su bastı, bir sürücü otomobiliyle çamur kaplı yolda mahsur kaldı.

Bölgedeki vatandaşlar, müstakil evlerin bulunduğu bölgede sel sularının evlerine girmemesi için çaba harcadı.

Belediye ekipleri, bozulan ve çamurla kaplanan yolların açılması ve temizlenmesi için çalışma başlattı.