Kırıkkale'de 8 Zanlı Siber Suçlarla Mücadele Operasyonunda Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kırıkkale'de 8 Zanlı Siber Suçlarla Mücadele Operasyonunda Gözaltına Alındı

Kırıkkale\'de 8 Zanlı Siber Suçlarla Mücadele Operasyonunda Gözaltına Alındı

Kırıkkale'de yapılan siber suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında, 8 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarında suç unsuru tespit edilen 110 kullanıcıyı belirledi ve 15 dijital materyali inceledi. Gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, SİBERAY Projesi kapsamında düzenlenen etkinliklerde 190 vatandaş bilgilendirildi.

23.05.2024 17:18
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Kırıkkale'de siber suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 16-22 Mayıs'ta sosyal medya hesaplarında suç unsuruna rastlanılan 110 kullanıcıyı tespit etti.

Çalışmalarda 15 dijital materyali inceleyen ekipler, 9 nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması ve müstehcenlik olayıyla ilgili işlem başlattı.

Gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca, "SİBERAY Projesi" kapsamında düzenlenen 2 etkinlikte, 190 vatandaş bilgilendirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırıkkale'de 8 Zanlı Siber Suçlarla Mücadele Operasyonunda Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de 8 Zanlı Siber Suçlarla Mücadele Operasyonunda Gözaltına Alındı - Son Dakika
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