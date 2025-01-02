Kırıkkale'de Tarihi Eser Kaçakçılığı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Tarihi Eser Kaçakçılığı

Kırıkkale\'de Tarihi Eser Kaçakçılığı

Jandarma, Kırıkkale'de 80 Bizans sikke ve 5 obje ele geçirerek bir kişiyi gözaltına aldı.

02.01.2025 10:17
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Kırıkkale'de jandarma ekiplerince tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 80 sikke ve 5 obje ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Ekipler, merkez Bağlarbaşı Mahallesi'nde B.Ç'nin (19 ) üzerinde Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 80 sikke ve 5 obje ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Kaçakçılık, Güvenlik, Jandarma, Politika, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

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