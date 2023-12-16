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Kırıkkale'de Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri marketlerde fiyat denetimi yapıyor - Son Dakika
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Kırıkkale'de Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri marketlerde fiyat denetimi yapıyor

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarımsal ürünlerin fiyatlarını denetlemeye devam ediyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Davut Balcı, Tarımsal Ürünler Piyasası İzleme ve Değerlendirme Sistemi (TÜFİS) ile piyasa fiyatlarının takip edildiğini ve tarım politikalarının oluşturulmasına katkı sağlandığını belirtti.

Kırıkkale\'de Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri marketlerde fiyat denetimi yapıyor
16.12.2023 - 12:13,  Güncelleme: 12:14
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Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri marketlerde tarımsal ürünlerin fiyatlarını denetlemeyi sürdürüyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Davut Balcı. AA muhabirine, tarım ürünleri piyasasının izlenmesi ve değerlendirilmesi çalışmalarının daha etkin yürütülebilmesi amacıyla bakanlık bünyesinde Tarımsal Ürünler Piyasası İzleme ve Değerlendirme Sistemi (TÜFİS) oluşturulduğunu söyledi.

Sistemle ilgili bilgi veren Balcı, "Sistem, piyasa fiyatlarının üreticiden tüketiciye kadar takibinin yapılmasını, tarım ürünlerinde istikrarlı arz ve fiyat oluşumunun desteklenmesini sağlıyor. Ayrıca dağıtım zincirindeki etmenlerin fiyatlara olan etkileri izlenip değerlendirilerek, doğru tarım politikalarının oluşturulmasına katkı sunuluyor." dedi.

Balcı, bu kapsamda teknik personelin sahada ürünlerin fiyatlarını kontrol ettiğini, toplanan verilerin TÜFİS'e girildiğini belirtti.

Kaynak: AA
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