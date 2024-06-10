Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı

KIRIKKALE'de yol kontrolünde uyuşturucu madde ile yakalanan 1 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara- Kırıkkale kara yolunda denetim yaptı. Durdurulan otobüsteki M.Ç. (27) isimli yolcunun davranışlarından şüphelenince üstü arandı. Üst aramasında 38 gram skunk, 2 gram metamfetamin ve uyuşturucu haplar ele geçirildi. M.T. gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatıldı.
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