Kırıkkale\'de Uyuşturucu Operasyonu

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Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 17-23 Eylül'de sokakta uyuşturucu satanların deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Operasyonlarda, 227,53 gram sentetik uyuşturucu ve esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 8'i hakkında adli işlem başlatıldı.