Kırıkkale\'de Uyuşturucu Operasyonunda 1 Zanlı Tutuklandı

Eskil ilçesindeki okul bahçesine 250 fidan dikildi

Aksaray'ın Eskil ilçesinde bulunan Atatürk Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, baharın gelmesiyle birlikte okulun bahçesine 250 fidan dikti. Okul Müdürü Zeynel Ermiş, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakma hedefiyle fidanları toprakla buluşturduklarını belirtti. Öğrenciler ise 'Senin de bir fidanın olsun' kampanyasıyla okul bahçesini meyve ağaçlarıyla donattı. Ağaç dikmenin yanı sıra öğrencilerin doğa dostu bireyler olarak yetiştirilmesinin önemine de vurgu yapıldı.