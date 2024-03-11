Kırıkkale\'de Uyuşturucu Operasyonunda 1 Zanlı Tutuklandı

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonlarda, 61,62 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı, 2'si hakkında adli işlem başlatıldı.
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Kocaeli'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Gölcük'te durdurulan araçta yapılan aramada 300 bin dal gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Malzemelere el konuldu ve olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
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