Kırıkkale\'de Uyuşturucu Operasyonunda 1 Zanlı Tutuklandı

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 5-11 Mart'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonlarda, 87,94 gram sentetik uyuşturucu ve 31 sentetik hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılardan 1'i sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı, 10'u hakkında ise adli işlem başlatıldı.
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Edirne'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, ev ve otomobillerde yapılan aramalarda 140 şişe içki, 144 elektronik sigara, 7 bin 330 adet elektronik sigara ateşleyici aparatı, 220 paket sigara, 26 paket puro, 240 paket tütün, 47 adet çeşitli elektronik eşya, 258 gram hurda altın ve 6 oto yedek parçası ele geçirildi. 8 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
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