Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Zanlı Tutuklandı

Kırıkkale'de Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 266 sentetik hap ele geçirildi ve 4 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

03.07.2024 17:11
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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 2 bin 266 sentetik hap ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Kırıkkale, Narkotik, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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