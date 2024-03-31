KIRIKKALE SON

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MERKEZToplam Sandık.

31.03.2024 22:04  Güncelleme: 22:06
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MERKEZ

Toplam Sandık : 406
Toplam Seçmen : 136.251
Açılan Sandık : 206
Açılan Sandık Oranı : % 50,74
Kullanılan Oy : 49.654
Geçerli Oy : 48.601
Katılım Oranı : % 71,91

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET ÖNAL% 52,225.367
AK PARTİMEHMET SAYGILI% 22,7411.051
MHPHARUN ULUSOY% 18,478.978
YENİDEN REFAHMUHAMMET ALİ TEKİNAY% 2,651.288
İYİ PARTİYAVUZ KUZUCU% 1,17566
DİĞER% 0,86420
ZAFER PARTİSİEMİN ERKEÇ% 0,51246
SAADETVEYSEL KUTLUCA% 0,44213
BÜYÜK BİRLİKMEHMET EMİN YILMAZ% 0,38186
BTPAHMET TONBAZ% 0,1155
DEVA PARTİSİADEM ATMANİ% 0,147
DEM PARTİCAHİDE DORAK% 0,0837
HÜDA PARYASİN DURSUN% 0,0734
DPHACI SALİH BABAYİĞİT% 0,0525
BAĞIMSIZHARUN GÜNAY% 0,0420
MİLLİ YOLCANTAŞ KIYMAZ% 0,0316
ANAPŞERAFETTİN GÜREL% 0,0315
HKPGÜLAY ERDEM% 0,0211
MİLLETMUAMMER AÇIKGÖZ% 0,0211
DSPTUĞÇE SEVİL% 0,016
HAK-PARİBRAHİM POLAT% 0,016
TKHDİLARA KARA% 0,013
BAHŞİLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 91,74

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPHALİL İBRAHİM BİŞKİN% 41,541.854
AK PARTİHAYDAR GÜLÇİMEN% 40,421.804
DİĞER% 15,98713
CHPİBRAHİM ALSANCAK% 1,8884
İYİ PARTİYAKUP DÜĞEROĞLU% 0,073
BÜYÜK BİRLİKYUNUS EMRE KACAR% 0,073
YENİDEN REFAHMEHMET PEKTAŞ% 0,042
BALIŞEYH

Açılan Sandık Oranı : % 50
Katılım Oranı : % 87,22

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHHİLMİ ŞEN% 46,59307
AK PARTİALİ DEDELİOĞLU% 43,1284
CHPMUSTAFA KESKİN% 8,0453
İYİ PARTİHACER AKSOY% 1,379
MHPNAZIM BOZKURT% 0,32
SAADETALİ SEVİNDİM% 0,32
ZAFER PARTİSİMUSTAFA BAŞTUĞ% 0,151
BTPSIDIKA AKÇİN% 0,151
ÇELEBİ

Açılan Sandık Oranı : % 80
Katılım Oranı : % 90,83

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPNAFİ YAKUT% 50,29440
AK PARTİYAŞAR ERDEMİR% 42,63373
CHPFAİK KESKİNKILIÇ% 4,9143
İYİ PARTİHİLAL AVŞAROĞLU% 0,696
YENİDEN REFAHMUSTAFA YILMAZ% 0,575
ZAFER PARTİSİMETİN YAYLICI% 0,575
ANAPMUHİTTİN TEKİN% 0,121
BTPÜMİT ÖZTÜRK% 0,111
SAADETHALİL İBRAHİM SARI% 0,111
DELİCE

Açılan Sandık Oranı : % 44,44
Katılım Oranı : % 95,08

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİYILMAZ UYAN% 52,23469
YENİDEN REFAHTURGUT ÖZDEM% 44,76402
MHPAYTEKİN ARAÇ% 1,3412
SAADETALİ GÜNDOĞAN% 0,676
İYİ PARTİNECMİ DEMİRAY% 0,565
ZAFER PARTİSİMERT KUNDUZ% 0,333
DPMUSTAFA ÖZYÖN% 0,111
KARAKEÇİLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,43

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN ÖZÇELİK% 32,85698
YENİDEN REFAHADİL HASGÜL% 27,9593
BÜYÜK BİRLİKHÜSEYİN AVAN% 25,22536
MHPEMBİYA CAN% 13,46286
İYİ PARTİOSMAN YILDIRIM% 0,388
CHPTURGUTHAN YILMAZ% 0,143
SAADETSAMİYE ÖZCAN% 0,051
KESKİN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 78,83

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİEKMEL CÖNGER% 45,612.029
BÜYÜK BİRLİKYAHYA UCAÇELİK% 16,81748
YENİDEN REFAHHALİM BULUT% 13,82615
CHPMEHMET EMİN ÇOLAKOĞLU% 12,16541
MHPMUSTAFA ALP SİLSÜPÜROĞLU% 8,7387
İYİ PARTİZAFER ÇAKMAKLI% 1,6975
GELECEK PARTİSİŞABAB YÜCEL GEDİKALİ% 1,0346
ZAFER PARTİSİHARUN ERKEÇ% 0,146
BTPFATİH YAMANEL% 0,021
DPYASİN BULUT% 0,021
SULAKYURT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,90

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSEYFETTİN ÇETİNER% 52,12640
MHPİSMAİL BİLDİK% 46,74574
İYİ PARTİKEMAL KURT% 0,496
CHPALİ EKBER ARSLAN% 0,496
ZAFER PARTİSİAHMET ÜÇER% 0,081
SAADETARAP ÇALAN% 0,081
YAHŞİHAN

Açılan Sandık Oranı : % 38,71
Katılım Oranı : % 79,23

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET SUNGUR% 40,742.513
MHPOSMAN TÜRKYILMAZ% 35,212.172
CHPUMUT KAZAN% 17,581.084
DİĞER% 3,83236
İYİ PARTİAHMET ERGİN% 1,78110
YENİDEN REFAHMUSTAFA ULUSOY% 0,531
SAADETMÜİN YILDIZ% 0,2918
BÜYÜK BİRLİKGAMZE BEĞDEŞ% 0,074

Kaynak: AA

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