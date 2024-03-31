KIRIKKALE SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|406
|Toplam Seçmen
|:
|136.251
|Açılan Sandık
|:
|206
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 50,74
|Kullanılan Oy
|:
|49.654
|Geçerli Oy
|:
|48.601
|Katılım Oranı
|:
|% 71,91
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|AHMET ÖNAL
|% 52,2
|25.367
|AK PARTİ
|MEHMET SAYGILI
|% 22,74
|11.051
|MHP
|HARUN ULUSOY
|% 18,47
|8.978
|YENİDEN REFAH
|MUHAMMET ALİ TEKİNAY
|% 2,65
|1.288
|İYİ PARTİ
|YAVUZ KUZUCU
|% 1,17
|566
|DİĞER
|% 0,86
|420
|ZAFER PARTİSİ
|EMİN ERKEÇ
|% 0,51
|246
|SAADET
|VEYSEL KUTLUCA
|% 0,44
|213
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET EMİN YILMAZ
|% 0,38
|186
|BTP
|AHMET TONBAZ
|% 0,11
|55
|DEVA PARTİSİ
|ADEM ATMANİ
|% 0,1
|47
|DEM PARTİ
|CAHİDE DORAK
|% 0,08
|37
|HÜDA PAR
|YASİN DURSUN
|% 0,07
|34
|DP
|HACI SALİH BABAYİĞİT
|% 0,05
|25
|BAĞIMSIZ
|HARUN GÜNAY
|% 0,04
|20
|MİLLİ YOL
|CANTAŞ KIYMAZ
|% 0,03
|16
|ANAP
|ŞERAFETTİN GÜREL
|% 0,03
|15
|HKP
|GÜLAY ERDEM
|% 0,02
|11
|MİLLET
|MUAMMER AÇIKGÖZ
|% 0,02
|11
|DSP
|TUĞÇE SEVİL
|% 0,01
|6
|HAK-PAR
|İBRAHİM POLAT
|% 0,01
|6
|TKH
|DİLARA KARA
|% 0,01
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 91,74
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|HALİL İBRAHİM BİŞKİN
|% 41,54
|1.854
|AK PARTİ
|HAYDAR GÜLÇİMEN
|% 40,42
|1.804
|DİĞER
|% 15,98
|713
|CHP
|İBRAHİM ALSANCAK
|% 1,88
|84
|İYİ PARTİ
|YAKUP DÜĞEROĞLU
|% 0,07
|3
|BÜYÜK BİRLİK
|YUNUS EMRE KACAR
|% 0,07
|3
|YENİDEN REFAH
|MEHMET PEKTAŞ
|% 0,04
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 50
|Katılım Oranı
|:
|% 87,22
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|HİLMİ ŞEN
|% 46,59
|307
|AK PARTİ
|ALİ DEDELİOĞLU
|% 43,1
|284
|CHP
|MUSTAFA KESKİN
|% 8,04
|53
|İYİ PARTİ
|HACER AKSOY
|% 1,37
|9
|MHP
|NAZIM BOZKURT
|% 0,3
|2
|SAADET
|ALİ SEVİNDİM
|% 0,3
|2
|ZAFER PARTİSİ
|MUSTAFA BAŞTUĞ
|% 0,15
|1
|BTP
|SIDIKA AKÇİN
|% 0,15
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 80
|Katılım Oranı
|:
|% 90,83
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|NAFİ YAKUT
|% 50,29
|440
|AK PARTİ
|YAŞAR ERDEMİR
|% 42,63
|373
|CHP
|FAİK KESKİNKILIÇ
|% 4,91
|43
|İYİ PARTİ
|HİLAL AVŞAROĞLU
|% 0,69
|6
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA YILMAZ
|% 0,57
|5
|ZAFER PARTİSİ
|METİN YAYLICI
|% 0,57
|5
|ANAP
|MUHİTTİN TEKİN
|% 0,12
|1
|BTP
|ÜMİT ÖZTÜRK
|% 0,11
|1
|SAADET
|HALİL İBRAHİM SARI
|% 0,11
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 44,44
|Katılım Oranı
|:
|% 95,08
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|YILMAZ UYAN
|% 52,23
|469
|YENİDEN REFAH
|TURGUT ÖZDEM
|% 44,76
|402
|MHP
|AYTEKİN ARAÇ
|% 1,34
|12
|SAADET
|ALİ GÜNDOĞAN
|% 0,67
|6
|İYİ PARTİ
|NECMİ DEMİRAY
|% 0,56
|5
|ZAFER PARTİSİ
|MERT KUNDUZ
|% 0,33
|3
|DP
|MUSTAFA ÖZYÖN
|% 0,11
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 87,43
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HÜSEYİN ÖZÇELİK
|% 32,85
|698
|YENİDEN REFAH
|ADİL HASGÜL
|% 27,9
|593
|BÜYÜK BİRLİK
|HÜSEYİN AVAN
|% 25,22
|536
|MHP
|EMBİYA CAN
|% 13,46
|286
|İYİ PARTİ
|OSMAN YILDIRIM
|% 0,38
|8
|CHP
|TURGUTHAN YILMAZ
|% 0,14
|3
|SAADET
|SAMİYE ÖZCAN
|% 0,05
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 78,83
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|EKMEL CÖNGER
|% 45,61
|2.029
|BÜYÜK BİRLİK
|YAHYA UCAÇELİK
|% 16,81
|748
|YENİDEN REFAH
|HALİM BULUT
|% 13,82
|615
|CHP
|MEHMET EMİN ÇOLAKOĞLU
|% 12,16
|541
|MHP
|MUSTAFA ALP SİLSÜPÜROĞLU
|% 8,7
|387
|İYİ PARTİ
|ZAFER ÇAKMAKLI
|% 1,69
|75
|GELECEK PARTİSİ
|ŞABAB YÜCEL GEDİKALİ
|% 1,03
|46
|ZAFER PARTİSİ
|HARUN ERKEÇ
|% 0,14
|6
|BTP
|FATİH YAMANEL
|% 0,02
|1
|DP
|YASİN BULUT
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,90
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SEYFETTİN ÇETİNER
|% 52,12
|640
|MHP
|İSMAİL BİLDİK
|% 46,74
|574
|İYİ PARTİ
|KEMAL KURT
|% 0,49
|6
|CHP
|ALİ EKBER ARSLAN
|% 0,49
|6
|ZAFER PARTİSİ
|AHMET ÜÇER
|% 0,08
|1
|SAADET
|ARAP ÇALAN
|% 0,08
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 38,71
|Katılım Oranı
|:
|% 79,23
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AHMET SUNGUR
|% 40,74
|2.513
|MHP
|OSMAN TÜRKYILMAZ
|% 35,21
|2.172
|CHP
|UMUT KAZAN
|% 17,58
|1.084
|DİĞER
|% 3,83
|236
|İYİ PARTİ
|AHMET ERGİN
|% 1,78
|110
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA ULUSOY
|% 0,5
|31
|SAADET
|MÜİN YILDIZ
|% 0,29
|18
|BÜYÜK BİRLİK
|GAMZE BEĞDEŞ
|% 0,07
|4
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Ordu'da yapılan seçimlerde Cumhur İttifakı Adayı Mehmet Hilmi Güler, oyların yüzde 38,71'ini alarak birinci sırada yer alıyor.
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Aydın'ın en kalabalık ve en dinamik köylerinden biri olan Ilıdağ Köyü, 15 yıl aradan sonra muhtarını değiştirdi. Geleneksel yaşantısı ve ekonomistliği kadar siyasetteki öncülüğü ile dikkat çeken köyde Ali İhsan Bayram, muhtar seçildi. Bayram, rakibi Halil Tok'u geride bırakarak çoğunluğun oylarını aldı.
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Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, seçim sonuçlarını takip ettiği AK Parti Ankara İl Başkanlığından ayrılırken, 'Vatandaşımız karar vermiştir saygı duyarız hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.
CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek'in oy kullandığı sandıktan CHP'ye 113, AK Parti'ye ise 84 oy çıktı.
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