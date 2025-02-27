Kirişci TVHB'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kirişci TVHB'yi Ziyaret Etti

Vahit Kirişci, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile mesleğin sorunlarını ve çözüm önerilerini görüştü.

27.02.2025 19:01
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(ANKARA) - TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci Türk Veteriner Hekimleri Birliği'ni (TVHB), ziyaret etti.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve eski Tarım Bakanı Vahit Kirişci, Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Başkanı Ali Eroğlu ve birlik üyeleriyle bir araya geldi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği, ziyaret kapsamında, veteriner hekimlik mesleğinin ülke hayvancılığı, hayvan sağlığı ve refahı, halk sağlığı ve gıda güvenliğindeki kritik rolünün vurgulandığını, mesleğin karşı karşıya olduğu mevcut sorunları ve çözüm önerilerini Kirişci'ye detaylı şekilde sunulduklarını kaydetti.

Vahit Kirişci, TVHB Merkez Konseyi üyeleriyle yapılan görüşmenin ardından, şunları söyledi:

"Bugün Türk Veteriner Hekimleri Birliğini yerinde ziyaret ettik. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanımız başta olmak üzere, son Genel Kurulda görev üstlenen tüm yönetim kurulu üyelerimizle birlikte olduk. Hem veteriner hekimliğin hem de genel olarak tarımın genel meseleleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Veteriner hekimlik herhangi bir meslek değil. Tarımın kendisi ne kadar stratejikse, tarımsal üretim içerisinde de veteriner hekimlerimizin çok önemli, çok ağırlıklı bir yeri var. Bizim, nitelikli üretim adına ve bunun da gıdaya dönüşmesi esnasında önem arz eden işlere veteriner hekimlerimiz sürekli müdahil oluyorlar. Gerek Bakanlığımızda gerekse serbest çalışan veteriner hekimlerimiz, dün olduğu gibi bugün de görevlerini en güzel şekilde yürütüyorlar. Türk Veteriner Hekimleri Birliğimizin önümüzdeki döneme dair Bakanlığımızın ve de biz şu anda yasama tarafındayız, Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda yürütülecek çalışmalara ve yasama faaliyetlerine de katkılarını bekliyoruz. Çünkü böylesine köklü bir kurumun sağlayacağı çok şey var. Yönetişim anlayışı içerisinde inşallah bunu birlikte gerçekleştireceğiz. Ben özellikle Ali Başkanımıza ve ekibine bugünkü ev sahiplikleri için çok teşekkür ediyorum. Bizim için çok güzel ve faydalı bir ziyaret olmuş oldu."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kirişci TVHB'yi Ziyaret Etti - Son Dakika

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