Kırklareli\'nden kısa kısa

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, "Aile Yılı" kapsamında ziyaretlerine devam ediyor.

Balaban, şehit Bayram Tuğrul Doğan'ın Evrenli köyündeki ailesini ziyaret etti.

Şehit annesi Nebiye ve ağabeyi Nevzat Doğan ile bir süre sohbet eden Balaban, ailenin istediklerini dinledi.

Balaban, şehit ailelerinin Türk milletinin emanetleri olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu yılın "Aile Yılı" ilan edildiğini anımsatan Balaban, bu kapsamda şehit aileleri ve gaziler başta olmak üzere aile ziyaretleri gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

"Hoş Geldin Bebek" Projesi

Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, "Hoş Geldin Bebek" Projesi kapsamında ziyaretlerde bulundu.

İlçede yeni doğan iki bebeğin ailelerini evinde ziyaret eden Çanakcıoğlu, ailelerle bir süre sohbet etti.

Yeni doğan bebeklere sağlıklı, hayırlı ve mutlu bir ömür dileyen Çanakcıoğlu, aileleri tebrik ederek, vatandaşların her anlarında yanlarında olmaya çalıştıklarını belirtti.

Çanakcıoğlu, proje kapsamında içerisinde bebek ürünlerinin yer aldığı hediyeyi ailelere takdim etti.