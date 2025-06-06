Kırklareli\'nden kısa kısa

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, şehit ailesini ziyaret etti.

Balaban, şehit Bayram Tuğrul Doğan'ın Evrenli köyündeki ailesini evinde ziyaret edip, bayramlaştı.

Şehit ailesinin isteklerini dinleyen Balaban, şehit ailelerinin Türk milletinin birer emaneti olduğunu ifade etti.

Balaban, her fırsatta şehit ailelerini ziyaret ettiğini kaydetti.

Kurban Bayramı kutlanıyor

Vize Belediyesince Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, programda belediye personelinin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Bayramlarda birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularının arttığını ifade eden Özalp, "Tüm personelimize aileleri ile sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmelerini diliyorum." dedi.