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KIRKLARELİ SON

MERKEZToplam Sandık.

31.03.2024 20:04  Güncelleme: 20:05
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MERKEZ

Toplam Sandık : 200
Toplam Seçmen : 65.871
Açılan Sandık : 34
Açılan Sandık Oranı : % 17
Kullanılan Oy : 9.086
Geçerli Oy : 8.894
Katılım Oranı : % 84,88

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMEHMET SİYAM KESİMOĞLU% 40,393.592
MHPDERYA BULUT% 37,323.319
DİĞER% 14,541.293
İYİ PARTİALİ DERMENCİ% 4,45396
BAĞIMSIZSERDAR TÜRKER% 2,17193
ZAFER PARTİSİÖZER AKYOL% 0,1715
BAĞIMSIZBUŞRA TAŞKIN% 0,1110
DEM PARTİMİZGİN ÖZKURT AKSU% 0,19
BÜYÜK BİRLİKGÜLFERE HASTÜRK% 0,087
DSPMETİN KAYALI% 0,087
YENİDEN REFAHZEKAİ NARİN% 0,087
MEMLEKETASLI ELİGÜZEL% 0,076
DEVA PARTİSİRIFAT RAFAEL HALEVA% 0,076
BAĞIMSIZEROL ÜSTÜNDAĞ% 0,076
BTPHALİT ELİFBAŞ% 0,065
MİLLETMEHMET YETİMOVA% 0,065
TİPOZAN AŞKIN% 0,055
SAADETMEHMET METİN DURSUN% 0,055
TKPSELÇUK BAĞIŞ% 0,022
HÜDA PARMUHAMMED SALİH KARAYNİR% 0,022
HAK-PARTAYLAN TİMUR% 0,022
AB PARTİEMRE CAN YAVUZ% 0,022
BABAESKİ

Açılan Sandık Oranı : % 25,35
Katılım Oranı : % 81,22

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFIRAT YAYLA% 50,092.296
CHPNURAY ÖNER POLAT% 44,412.036
DİĞER% 1,8585
İYİ PARTİİRFAN GÖKLER% 1,255
BAĞIMSIZAHMET MÜNÜR BEDERLİ% 0,6530
ZAFER PARTİSİALPASLAN AKIN% 0,4822
HKPDÖNDÜ KAYGUSUZ% 0,2411
TİPALİ BALABAN% 0,2411
BAĞIMSIZFERDİ GEZER% 0,2210
BTPRESÜL MUSTAFA TAŞKIRAN% 0,29
YENİDEN REFAHGÖRKEM KÖKSAL% 0,115
HÜDA PARMEHMET ŞERİF DEMİR% 0,094
BÜYÜK BİRLİKREMZİ ODABAŞI% 0,073
DEVA PARTİSİMEHMET GÜVEYİN% 0,073
SAADETMUSTAFA SARIKAYA% 0,063
DSPCİHAN KAYA% 0,021
DEMİRKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

KOFÇAZ

Açılan Sandık Oranı : % 33,33
Katılım Oranı : % 90,16

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİZİYA KARATAŞ% 36,2583
MHPLEVENT ŞENOL% 36,2483
CHPMEHMET BALCI% 27,0762
DSPMÜJDAT DİKBIYIK% 0,441
LÜLEBURGAZ

Açılan Sandık Oranı : % 13,33
Katılım Oranı : % 79,60

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMURAT GERENLİ% 46,064.582
AK PARTİMURAT MAHİR ALTAN% 20,272.017
DİĞER% 16,131.605
BAĞIMSIZEMİN HALEBAK% 9,43938
İYİ PARTİAHMET ETEM ORUÇ% 2,72270
MHPİBRAHİM YILMAZER% 2,05204
ZAFER PARTİSİNEŞE DİLAVER% 0,8281
YENİDEN REFAHHAMİT HAMİTOĞLU% 0,7272
BTPÖZGÜR TERZİOĞLU% 0,6868
BAĞIMSIZSERAP ÜRÜN% 0,2828
SAADETAHMET BİLGİN% 0,2626
MEMLEKETİDİL ÖZKAN% 0,1515
DEVA PARTİSİSERHAT ÖZER PAKSOY% 0,110
BÜYÜK BİRLİKSEYFİ GÜLER% 0,099
HÜDA PARSELAMİ AKKILIÇ% 0,088
DSPASİYE CEREN DURAN% 0,066
BAĞIMSIZÖZGÜR KAHYA% 0,044
HKPZELİHA KIRAN ERDEM% 0,033
MİLLETHACER ÇEVİK% 0,033
PEHLİVANKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

PINARHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 96
Katılım Oranı : % 83,78

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİHSAN TALAY% 52,773.561
CHPALPER ÖZER% 45,53.070
İYİ PARTİÜMİT ÇALIK% 1,2987
ZAFER PARTİSİALİ CENAP YARBAŞ% 0,139
BÜYÜK BİRLİKGÜNEŞ SİLAHTAROĞLU% 0,17
YENİDEN REFAHKEMAL KARAKAŞ% 0,075
BTPCİHAN AKBULUT% 0,075
HÜDA PARMÜRVET CENGİZ% 0,032
DSPBAHATTİN DURGUT% 0,021
DİĞER% 0,021
VİZE

Açılan Sandık Oranı : % 16,22
Katılım Oranı : % 83,69

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPERCAN ÖZALP% 38,83634
AK PARTİARİF KAYIK% 30,01490
DPSELÇUK YILMAZ% 28,84471
DSPİLKER HİÇYORULMAZ% 0,559
MHPSENCER KARAMAN% 0,437
SAADETONUR KOÇAK% 0,254
YENİDEN REFAHÖMER ATAŞ% 0,193
ZAFER PARTİSİİPEK AYÇA ÜNSAL% 0,183
BTPYUSUF AYDIN% 0,183
DİĞER% 0,183
BÜYÜK BİRLİKADİL DANIŞMAN% 0,122
HÜDA PARSEHER TOPRAK% 0,122
MİLLETMEVLÜT KOÇOĞLU% 0,122

Kaynak: AA

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