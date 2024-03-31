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KIRKLARELİ SON

MERKEZToplam Sandık.

31.03.2024 21:35  Güncelleme: 21:36
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MERKEZ

Toplam Sandık : 200
Toplam Seçmen : 65.871
Açılan Sandık : 131
Açılan Sandık Oranı : % 65,5
Kullanılan Oy : 35.166
Geçerli Oy : 34.332
Katılım Oranı : % 82,10

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPDERYA BULUT% 39,9713.721
CHPMEHMET SİYAM KESİMOĞLU% 39,9613.718
DİĞER% 11,363.900
İYİ PARTİALİ DERMENCİ% 5,091.747
BAĞIMSIZSERDAR TÜRKER% 2,59890
ZAFER PARTİSİÖZER AKYOL% 0,2275
BAĞIMSIZEROL ÜSTÜNDAĞ% 0,1240
DEM PARTİMİZGİN ÖZKURT AKSU% 0,135
YENİDEN REFAHZEKAİ NARİN% 0,0931
DEVA PARTİSİRIFAT RAFAEL HALEVA% 0,0621
BAĞIMSIZBUŞRA TAŞKIN% 0,0620
BTPHALİT ELİFBAŞ% 0,0518
BÜYÜK BİRLİKGÜLFERE HASTÜRK% 0,0517
DSPMETİN KAYALI% 0,0516
MİLLETMEHMET YETİMOVA% 0,0312
HAK-PARTAYLAN TİMUR% 0,0311
TİPOZAN AŞKIN% 0,0311
MEMLEKETASLI ELİGÜZEL% 0,0310
SAADETMEHMET METİN DURSUN% 0,039
HKPSACİT ERKAN% 0,028
AB PARTİEMRE CAN YAVUZ% 0,028
TKPSELÇUK BAĞIŞ% 0,026
HÜDA PARMUHAMMED SALİH KARAYNİR% 0,013
BAĞIMSIZFATİH ŞENEKER% 0,013
TKHMETEHAN ARSLAN% 01
BAĞIMSIZUFUK ÖZEN% 01
BABAESKİ

Açılan Sandık Oranı : % 45,07
Katılım Oranı : % 82,09

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFIRAT YAYLA% 51,094.235
CHPNURAY ÖNER POLAT% 44,223.666
DİĞER% 1,29107
İYİ PARTİİRFAN GÖKLER% 1,191
BAĞIMSIZAHMET MÜNÜR BEDERLİ% 0,650
ZAFER PARTİSİALPASLAN AKIN% 0,4638
TİPALİ BALABAN% 0,2521
BTPRESÜL MUSTAFA TAŞKIRAN% 0,1714
BAĞIMSIZFERDİ GEZER% 0,1714
YENİDEN REFAHGÖRKEM KÖKSAL% 0,1613
HKPDÖNDÜ KAYGUSUZ% 0,1613
DSPCİHAN KAYA% 0,087
HÜDA PARMEHMET ŞERİF DEMİR% 0,087
BÜYÜK BİRLİKREMZİ ODABAŞI% 0,065
DEVA PARTİSİMEHMET GÜVEYİN% 0,065
SAADETMUSTAFA SARIKAYA% 0,054
DEMİRKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

KOFÇAZ

Açılan Sandık Oranı : % 66,67
Katılım Oranı : % 92,39

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPLEVENT ŞENOL% 40,2162
AK PARTİZİYA KARATAŞ% 35,23142
CHPMEHMET BALCI% 23,0893
İYİ PARTİERDOĞAN ÇUKURYUT% 0,52
BTPMURAT AÇAR% 0,492
DSPMÜJDAT DİKBIYIK% 0,251
MİLLETMUSTAFA KOÇAK% 0,251
LÜLEBURGAZ

Açılan Sandık Oranı : % 28,33
Katılım Oranı : % 79,52

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMURAT GERENLİ% 47,6910.134
AK PARTİMURAT MAHİR ALTAN% 20,694.397
DİĞER% 11,532.451
BAĞIMSIZEMİN HALEBAK% 11,312.403
İYİ PARTİAHMET ETEM ORUÇ% 2,55541
MHPİBRAHİM YILMAZER% 2,3489
BTPÖZGÜR TERZİOĞLU% 0,95201
ZAFER PARTİSİNEŞE DİLAVER% 0,89188
YENİDEN REFAHHAMİT HAMİTOĞLU% 0,57122
BAĞIMSIZSERAP ÜRÜN% 0,3472
SAADETAHMET BİLGİN% 0,2859
MEMLEKETİDİL ÖZKAN% 0,2247
DEVA PARTİSİSERHAT ÖZER PAKSOY% 0,1429
DSPASİYE CEREN DURAN% 0,1226
BAĞIMSIZÖZGÜR KAHYA% 0,122
HÜDA PARSELAMİ AKKILIÇ% 0,121
BÜYÜK BİRLİKSEYFİ GÜLER% 0,0920
HKPZELİHA KIRAN ERDEM% 0,0817
MİLLETHACER ÇEVİK% 0,0510
PEHLİVANKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

PINARHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,25

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİHSAN TALAY% 53,013.738
CHPALPER ÖZER% 45,13.180
İYİ PARTİÜMİT ÇALIK% 1,3998
ZAFER PARTİSİALİ CENAP YARBAŞ% 0,1611
BÜYÜK BİRLİKGÜNEŞ SİLAHTAROĞLU% 0,118
YENİDEN REFAHKEMAL KARAKAŞ% 0,096
BTPCİHAN AKBULUT% 0,075
HÜDA PARMÜRVET CENGİZ% 0,032
DSPBAHATTİN DURGUT% 0,021
SAADETEREN KİVLİ% 0,011
DİĞER% 0,011
VİZE

Açılan Sandık Oranı : % 32,43
Katılım Oranı : % 84,27

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPERCAN ÖZALP% 41,131.308
DPSELÇUK YILMAZ% 28,9919
AK PARTİARİF KAYIK% 27,55876
DSPİLKER HİÇYORULMAZ% 0,619
MHPSENCER KARAMAN% 0,516
ZAFER PARTİSİİPEK AYÇA ÜNSAL% 0,3812
BÜYÜK BİRLİKADİL DANIŞMAN% 0,227
YENİDEN REFAHÖMER ATAŞ% 0,196
SAADETONUR KOÇAK% 0,165
BTPYUSUF AYDIN% 0,13
HÜDA PARSEHER TOPRAK% 0,093
MİLLETMEVLÜT KOÇOĞLU% 0,093
DİĞER% 0,093

Kaynak: AA

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