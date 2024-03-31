KIRKLARELİ SON

Antalya'da düzenlenen Vestel Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda İbrahim Çolak ve Adem Asil altın madalya kazandı

Antalya'da düzenlenen Vestel Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda İbrahim Çolak halka aletinde, Adem Asil ise yer aletinde altın madalyanın sahibi oldu. Muratpaşa ilçesindeki İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, milli sporcular finallerde başarılı performans sergiledi. İbrahim Çolak halka aleti finalinde 14.650 puanla altın madalya kazanırken, Adem Asil yer aleti finalinde 14.400 puanla birinci oldu.