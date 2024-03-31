KIRKLARELİ SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|200
|Toplam Seçmen
|:
|65.871
|Açılan Sandık
|:
|131
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 65,5
|Kullanılan Oy
|:
|35.166
|Geçerli Oy
|:
|34.332
|Katılım Oranı
|:
|% 82,10
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|DERYA BULUT
|% 39,97
|13.721
|CHP
|MEHMET SİYAM KESİMOĞLU
|% 39,96
|13.718
|DİĞER
|% 11,36
|3.900
|İYİ PARTİ
|ALİ DERMENCİ
|% 5,09
|1.747
|BAĞIMSIZ
|SERDAR TÜRKER
|% 2,59
|890
|ZAFER PARTİSİ
|ÖZER AKYOL
|% 0,22
|75
|BAĞIMSIZ
|EROL ÜSTÜNDAĞ
|% 0,12
|40
|DEM PARTİ
|MİZGİN ÖZKURT AKSU
|% 0,1
|35
|YENİDEN REFAH
|ZEKAİ NARİN
|% 0,09
|31
|DEVA PARTİSİ
|RIFAT RAFAEL HALEVA
|% 0,06
|21
|BAĞIMSIZ
|BUŞRA TAŞKIN
|% 0,06
|20
|BTP
|HALİT ELİFBAŞ
|% 0,05
|18
|BÜYÜK BİRLİK
|GÜLFERE HASTÜRK
|% 0,05
|17
|DSP
|METİN KAYALI
|% 0,05
|16
|MİLLET
|MEHMET YETİMOVA
|% 0,03
|12
|HAK-PAR
|TAYLAN TİMUR
|% 0,03
|11
|TİP
|OZAN AŞKIN
|% 0,03
|11
|MEMLEKET
|ASLI ELİGÜZEL
|% 0,03
|10
|SAADET
|MEHMET METİN DURSUN
|% 0,03
|9
|HKP
|SACİT ERKAN
|% 0,02
|8
|AB PARTİ
|EMRE CAN YAVUZ
|% 0,02
|8
|TKP
|SELÇUK BAĞIŞ
|% 0,02
|6
|HÜDA PAR
|MUHAMMED SALİH KARAYNİR
|% 0,01
|3
|BAĞIMSIZ
|FATİH ŞENEKER
|% 0,01
|3
|TKH
|METEHAN ARSLAN
|% 0
|1
|BAĞIMSIZ
|UFUK ÖZEN
|% 0
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 45,07
|Katılım Oranı
|:
|% 82,09
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|FIRAT YAYLA
|% 51,09
|4.235
|CHP
|NURAY ÖNER POLAT
|% 44,22
|3.666
|DİĞER
|% 1,29
|107
|İYİ PARTİ
|İRFAN GÖKLER
|% 1,1
|91
|BAĞIMSIZ
|AHMET MÜNÜR BEDERLİ
|% 0,6
|50
|ZAFER PARTİSİ
|ALPASLAN AKIN
|% 0,46
|38
|TİP
|ALİ BALABAN
|% 0,25
|21
|BTP
|RESÜL MUSTAFA TAŞKIRAN
|% 0,17
|14
|BAĞIMSIZ
|FERDİ GEZER
|% 0,17
|14
|YENİDEN REFAH
|GÖRKEM KÖKSAL
|% 0,16
|13
|HKP
|DÖNDÜ KAYGUSUZ
|% 0,16
|13
|DSP
|CİHAN KAYA
|% 0,08
|7
|HÜDA PAR
|MEHMET ŞERİF DEMİR
|% 0,08
|7
|BÜYÜK BİRLİK
|REMZİ ODABAŞI
|% 0,06
|5
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET GÜVEYİN
|% 0,06
|5
|SAADET
|MUSTAFA SARIKAYA
|% 0,05
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
KOFÇAZ
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 66,67
|Katılım Oranı
|:
|% 92,39
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|LEVENT ŞENOL
|% 40,2
|162
|AK PARTİ
|ZİYA KARATAŞ
|% 35,23
|142
|CHP
|MEHMET BALCI
|% 23,08
|93
|İYİ PARTİ
|ERDOĞAN ÇUKURYUT
|% 0,5
|2
|BTP
|MURAT AÇAR
|% 0,49
|2
|DSP
|MÜJDAT DİKBIYIK
|% 0,25
|1
|MİLLET
|MUSTAFA KOÇAK
|% 0,25
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 28,33
|Katılım Oranı
|:
|% 79,52
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MURAT GERENLİ
|% 47,69
|10.134
|AK PARTİ
|MURAT MAHİR ALTAN
|% 20,69
|4.397
|DİĞER
|% 11,53
|2.451
|BAĞIMSIZ
|EMİN HALEBAK
|% 11,31
|2.403
|İYİ PARTİ
|AHMET ETEM ORUÇ
|% 2,55
|541
|MHP
|İBRAHİM YILMAZER
|% 2,3
|489
|BTP
|ÖZGÜR TERZİOĞLU
|% 0,95
|201
|ZAFER PARTİSİ
|NEŞE DİLAVER
|% 0,89
|188
|YENİDEN REFAH
|HAMİT HAMİTOĞLU
|% 0,57
|122
|BAĞIMSIZ
|SERAP ÜRÜN
|% 0,34
|72
|SAADET
|AHMET BİLGİN
|% 0,28
|59
|MEMLEKET
|İDİL ÖZKAN
|% 0,22
|47
|DEVA PARTİSİ
|SERHAT ÖZER PAKSOY
|% 0,14
|29
|DSP
|ASİYE CEREN DURAN
|% 0,12
|26
|BAĞIMSIZ
|ÖZGÜR KAHYA
|% 0,1
|22
|HÜDA PAR
|SELAMİ AKKILIÇ
|% 0,1
|21
|BÜYÜK BİRLİK
|SEYFİ GÜLER
|% 0,09
|20
|HKP
|ZELİHA KIRAN ERDEM
|% 0,08
|17
|MİLLET
|HACER ÇEVİK
|% 0,05
|10
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
PINARHİSAR
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 84,25
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İHSAN TALAY
|% 53,01
|3.738
|CHP
|ALPER ÖZER
|% 45,1
|3.180
|İYİ PARTİ
|ÜMİT ÇALIK
|% 1,39
|98
|ZAFER PARTİSİ
|ALİ CENAP YARBAŞ
|% 0,16
|11
|BÜYÜK BİRLİK
|GÜNEŞ SİLAHTAROĞLU
|% 0,11
|8
|YENİDEN REFAH
|KEMAL KARAKAŞ
|% 0,09
|6
|BTP
|CİHAN AKBULUT
|% 0,07
|5
|HÜDA PAR
|MÜRVET CENGİZ
|% 0,03
|2
|DSP
|BAHATTİN DURGUT
|% 0,02
|1
|SAADET
|EREN KİVLİ
|% 0,01
|1
|DİĞER
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 32,43
|Katılım Oranı
|:
|% 84,27
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ERCAN ÖZALP
|% 41,13
|1.308
|DP
|SELÇUK YILMAZ
|% 28,9
|919
|AK PARTİ
|ARİF KAYIK
|% 27,55
|876
|DSP
|İLKER HİÇYORULMAZ
|% 0,6
|19
|MHP
|SENCER KARAMAN
|% 0,5
|16
|ZAFER PARTİSİ
|İPEK AYÇA ÜNSAL
|% 0,38
|12
|BÜYÜK BİRLİK
|ADİL DANIŞMAN
|% 0,22
|7
|YENİDEN REFAH
|ÖMER ATAŞ
|% 0,19
|6
|SAADET
|ONUR KOÇAK
|% 0,16
|5
|BTP
|YUSUF AYDIN
|% 0,1
|3
|HÜDA PAR
|SEHER TOPRAK
|% 0,09
|3
|MİLLET
|MEVLÜT KOÇOĞLU
|% 0,09
|3
|DİĞER
|% 0,09
|3
Son Dakika › Güncel › KIRKLARELİ SON - Son Dakika
Sancaktepe'de okullarda sayılan oylar, torbalara konularak polis eşliğinde Sancaktepe Mustafa Öncel Kültür ve Spor Kompleksi'ne getirilmeye başlandı. Oylar getirildiği sırada çevrede güvenlik önlemi alındı. Sayımı tamamlanan oyları İlçe Seçim Kuruluna getiren sandık görevlileri, Yüksek Seçim Kurulu görevlilerine teslim etti. - İSTANBUL
Antalya'da düzenlenen Vestel Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda İbrahim Çolak halka aletinde, Adem Asil ise yer aletinde altın madalyanın sahibi oldu. Muratpaşa ilçesindeki İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, milli sporcular finallerde başarılı performans sergiledi. İbrahim Çolak halka aleti finalinde 14.650 puanla altın madalya kazanırken, Adem Asil yer aleti finalinde 14.400 puanla birinci oldu.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, seçim sonuçlarını takip ettiği AK Parti Ankara İl Başkanlığından ayrılırken, 'Vatandaşımız karar vermiştir saygı duyarız hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri verileri hakkında açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, oy tasnif işlemlerinin devam ettiğini belirtti ve sonuçların şehre ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.
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