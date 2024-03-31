KIRKLARELİ SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|200
|Toplam Seçmen
|:
|65.871
|Açılan Sandık
|:
|153
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 76,5
|Kullanılan Oy
|:
|40.722
|Geçerli Oy
|:
|39.799
|Katılım Oranı
|:
|% 81,44
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|DERYA BULUT
|% 40,29
|16.034
|CHP
|MEHMET SİYAM KESİMOĞLU
|% 39,92
|15.887
|DİĞER
|% 11,13
|4.429
|İYİ PARTİ
|ALİ DERMENCİ
|% 5,15
|2.051
|BAĞIMSIZ
|SERDAR TÜRKER
|% 2,57
|1.024
|ZAFER PARTİSİ
|ÖZER AKYOL
|% 0,21
|83
|BAĞIMSIZ
|EROL ÜSTÜNDAĞ
|% 0,1
|40
|DEM PARTİ
|MİZGİN ÖZKURT AKSU
|% 0,09
|36
|YENİDEN REFAH
|ZEKAİ NARİN
|% 0,08
|33
|DEVA PARTİSİ
|RIFAT RAFAEL HALEVA
|% 0,06
|23
|BAĞIMSIZ
|BUŞRA TAŞKIN
|% 0,05
|20
|BÜYÜK BİRLİK
|GÜLFERE HASTÜRK
|% 0,05
|19
|BTP
|HALİT ELİFBAŞ
|% 0,05
|18
|DSP
|METİN KAYALI
|% 0,04
|16
|MİLLET
|MEHMET YETİMOVA
|% 0,03
|12
|HAK-PAR
|TAYLAN TİMUR
|% 0,03
|11
|TİP
|OZAN AŞKIN
|% 0,03
|11
|MEMLEKET
|ASLI ELİGÜZEL
|% 0,03
|10
|SAADET
|MEHMET METİN DURSUN
|% 0,02
|10
|AB PARTİ
|EMRE CAN YAVUZ
|% 0,02
|9
|HKP
|SACİT ERKAN
|% 0,02
|8
|TKP
|SELÇUK BAĞIŞ
|% 0,01
|6
|HÜDA PAR
|MUHAMMED SALİH KARAYNİR
|% 0,01
|4
|BAĞIMSIZ
|FATİH ŞENEKER
|% 0,01
|3
|TKH
|METEHAN ARSLAN
|% 0
|1
|BAĞIMSIZ
|UFUK ÖZEN
|% 0
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 50,70
|Katılım Oranı
|:
|% 82,41
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|FIRAT YAYLA
|% 50,41
|4.709
|CHP
|NURAY ÖNER POLAT
|% 44,8
|4.185
|DİĞER
|% 1,32
|123
|İYİ PARTİ
|İRFAN GÖKLER
|% 1,17
|109
|BAĞIMSIZ
|AHMET MÜNÜR BEDERLİ
|% 0,61
|57
|ZAFER PARTİSİ
|ALPASLAN AKIN
|% 0,48
|45
|TİP
|ALİ BALABAN
|% 0,24
|22
|BTP
|RESÜL MUSTAFA TAŞKIRAN
|% 0,17
|16
|HKP
|DÖNDÜ KAYGUSUZ
|% 0,16
|15
|BAĞIMSIZ
|FERDİ GEZER
|% 0,16
|15
|YENİDEN REFAH
|GÖRKEM KÖKSAL
|% 0,14
|13
|DSP
|CİHAN KAYA
|% 0,08
|7
|HÜDA PAR
|MEHMET ŞERİF DEMİR
|% 0,07
|7
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET GÜVEYİN
|% 0,07
|7
|BÜYÜK BİRLİK
|REMZİ ODABAŞI
|% 0,06
|6
|SAADET
|MUSTAFA SARIKAYA
|% 0,06
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
KOFÇAZ
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 93,45
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|LEVENT ŞENOL
|% 39,02
|222
|AK PARTİ
|ZİYA KARATAŞ
|% 34,8
|198
|CHP
|MEHMET BALCI
|% 25,13
|143
|İYİ PARTİ
|ERDOĞAN ÇUKURYUT
|% 0,35
|2
|BTP
|MURAT AÇAR
|% 0,35
|2
|DSP
|MÜJDAT DİKBIYIK
|% 0,18
|1
|MİLLET
|MUSTAFA KOÇAK
|% 0,17
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 34
|Katılım Oranı
|:
|% 79,09
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MURAT GERENLİ
|% 47,89
|12.183
|AK PARTİ
|MURAT MAHİR ALTAN
|% 20,76
|5.282
|BAĞIMSIZ
|EMİN HALEBAK
|% 12,11
|3.081
|DİĞER
|% 9,94
|2.529
|İYİ PARTİ
|AHMET ETEM ORUÇ
|% 2,5
|637
|MHP
|İBRAHİM YILMAZER
|% 2,47
|628
|BTP
|ÖZGÜR TERZİOĞLU
|% 1
|253
|ZAFER PARTİSİ
|NEŞE DİLAVER
|% 0,98
|250
|YENİDEN REFAH
|HAMİT HAMİTOĞLU
|% 0,64
|163
|BAĞIMSIZ
|SERAP ÜRÜN
|% 0,38
|97
|SAADET
|AHMET BİLGİN
|% 0,3
|76
|MEMLEKET
|İDİL ÖZKAN
|% 0,24
|61
|DEVA PARTİSİ
|SERHAT ÖZER PAKSOY
|% 0,18
|45
|DSP
|ASİYE CEREN DURAN
|% 0,15
|39
|BAĞIMSIZ
|ÖZGÜR KAHYA
|% 0,12
|30
|BÜYÜK BİRLİK
|SEYFİ GÜLER
|% 0,12
|29
|HÜDA PAR
|SELAMİ AKKILIÇ
|% 0,1
|25
|HKP
|ZELİHA KIRAN ERDEM
|% 0,08
|21
|MİLLET
|HACER ÇEVİK
|% 0,04
|11
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
PINARHİSAR
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 84,25
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İHSAN TALAY
|% 53,01
|3.738
|CHP
|ALPER ÖZER
|% 45,1
|3.180
|İYİ PARTİ
|ÜMİT ÇALIK
|% 1,39
|98
|ZAFER PARTİSİ
|ALİ CENAP YARBAŞ
|% 0,16
|11
|BÜYÜK BİRLİK
|GÜNEŞ SİLAHTAROĞLU
|% 0,11
|8
|YENİDEN REFAH
|KEMAL KARAKAŞ
|% 0,09
|6
|BTP
|CİHAN AKBULUT
|% 0,07
|5
|HÜDA PAR
|MÜRVET CENGİZ
|% 0,03
|2
|DSP
|BAHATTİN DURGUT
|% 0,02
|1
|SAADET
|EREN KİVLİ
|% 0,01
|1
|DİĞER
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 37,84
|Katılım Oranı
|:
|% 84,32
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ERCAN ÖZALP
|% 40,84
|1.479
|AK PARTİ
|ARİF KAYIK
|% 28,5
|1.032
|DP
|SELÇUK YILMAZ
|% 28,2
|1.021
|DSP
|İLKER HİÇYORULMAZ
|% 0,61
|22
|MHP
|SENCER KARAMAN
|% 0,58
|21
|ZAFER PARTİSİ
|İPEK AYÇA ÜNSAL
|% 0,39
|14
|BÜYÜK BİRLİK
|ADİL DANIŞMAN
|% 0,19
|7
|YENİDEN REFAH
|ÖMER ATAŞ
|% 0,17
|6
|SAADET
|ONUR KOÇAK
|% 0,14
|5
|DİĞER
|% 0,14
|5
|BTP
|YUSUF AYDIN
|% 0,08
|3
|HÜDA PAR
|SEHER TOPRAK
|% 0,08
|3
|MİLLET
|MEVLÜT KOÇOĞLU
|% 0,08
|3
Son Dakika › Güncel › KIRKLARELİ SON - Son Dakika
Ordu'da yapılan seçimlerde Cumhur İttifakı Adayı Mehmet Hilmi Güler, oyların yüzde 38,71'ini alarak birinci sırada yer alıyor.
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