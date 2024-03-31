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KIRKLARELİ SON

MERKEZToplam Sandık.

31.03.2024 22:04
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MERKEZ

Toplam Sandık : 200
Toplam Seçmen : 65.871
Açılan Sandık : 153
Açılan Sandık Oranı : % 76,5
Kullanılan Oy : 40.722
Geçerli Oy : 39.799
Katılım Oranı : % 81,44

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPDERYA BULUT% 40,2916.034
CHPMEHMET SİYAM KESİMOĞLU% 39,9215.887
DİĞER% 11,134.429
İYİ PARTİALİ DERMENCİ% 5,152.051
BAĞIMSIZSERDAR TÜRKER% 2,571.024
ZAFER PARTİSİÖZER AKYOL% 0,2183
BAĞIMSIZEROL ÜSTÜNDAĞ% 0,140
DEM PARTİMİZGİN ÖZKURT AKSU% 0,0936
YENİDEN REFAHZEKAİ NARİN% 0,0833
DEVA PARTİSİRIFAT RAFAEL HALEVA% 0,0623
BAĞIMSIZBUŞRA TAŞKIN% 0,0520
BÜYÜK BİRLİKGÜLFERE HASTÜRK% 0,0519
BTPHALİT ELİFBAŞ% 0,0518
DSPMETİN KAYALI% 0,0416
MİLLETMEHMET YETİMOVA% 0,0312
HAK-PARTAYLAN TİMUR% 0,0311
TİPOZAN AŞKIN% 0,0311
MEMLEKETASLI ELİGÜZEL% 0,0310
SAADETMEHMET METİN DURSUN% 0,0210
AB PARTİEMRE CAN YAVUZ% 0,029
HKPSACİT ERKAN% 0,028
TKPSELÇUK BAĞIŞ% 0,016
HÜDA PARMUHAMMED SALİH KARAYNİR% 0,014
BAĞIMSIZFATİH ŞENEKER% 0,013
TKHMETEHAN ARSLAN% 01
BAĞIMSIZUFUK ÖZEN% 01
BABAESKİ

Açılan Sandık Oranı : % 50,70
Katılım Oranı : % 82,41

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFIRAT YAYLA% 50,414.709
CHPNURAY ÖNER POLAT% 44,84.185
DİĞER% 1,32123
İYİ PARTİİRFAN GÖKLER% 1,17109
BAĞIMSIZAHMET MÜNÜR BEDERLİ% 0,6157
ZAFER PARTİSİALPASLAN AKIN% 0,4845
TİPALİ BALABAN% 0,2422
BTPRESÜL MUSTAFA TAŞKIRAN% 0,1716
HKPDÖNDÜ KAYGUSUZ% 0,1615
BAĞIMSIZFERDİ GEZER% 0,1615
YENİDEN REFAHGÖRKEM KÖKSAL% 0,1413
DSPCİHAN KAYA% 0,087
HÜDA PARMEHMET ŞERİF DEMİR% 0,077
DEVA PARTİSİMEHMET GÜVEYİN% 0,077
BÜYÜK BİRLİKREMZİ ODABAŞI% 0,066
SAADETMUSTAFA SARIKAYA% 0,066
DEMİRKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

KOFÇAZ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 93,45

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPLEVENT ŞENOL% 39,02222
AK PARTİZİYA KARATAŞ% 34,8198
CHPMEHMET BALCI% 25,13143
İYİ PARTİERDOĞAN ÇUKURYUT% 0,352
BTPMURAT AÇAR% 0,352
DSPMÜJDAT DİKBIYIK% 0,181
MİLLETMUSTAFA KOÇAK% 0,171
LÜLEBURGAZ

Açılan Sandık Oranı : % 34
Katılım Oranı : % 79,09

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMURAT GERENLİ% 47,8912.183
AK PARTİMURAT MAHİR ALTAN% 20,765.282
BAĞIMSIZEMİN HALEBAK% 12,113.081
DİĞER% 9,942.529
İYİ PARTİAHMET ETEM ORUÇ% 2,5637
MHPİBRAHİM YILMAZER% 2,47628
BTPÖZGÜR TERZİOĞLU% 1253
ZAFER PARTİSİNEŞE DİLAVER% 0,98250
YENİDEN REFAHHAMİT HAMİTOĞLU% 0,64163
BAĞIMSIZSERAP ÜRÜN% 0,3897
SAADETAHMET BİLGİN% 0,376
MEMLEKETİDİL ÖZKAN% 0,2461
DEVA PARTİSİSERHAT ÖZER PAKSOY% 0,1845
DSPASİYE CEREN DURAN% 0,1539
BAĞIMSIZÖZGÜR KAHYA% 0,1230
BÜYÜK BİRLİKSEYFİ GÜLER% 0,1229
HÜDA PARSELAMİ AKKILIÇ% 0,125
HKPZELİHA KIRAN ERDEM% 0,0821
MİLLETHACER ÇEVİK% 0,0411
PEHLİVANKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

PINARHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,25

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİHSAN TALAY% 53,013.738
CHPALPER ÖZER% 45,13.180
İYİ PARTİÜMİT ÇALIK% 1,3998
ZAFER PARTİSİALİ CENAP YARBAŞ% 0,1611
BÜYÜK BİRLİKGÜNEŞ SİLAHTAROĞLU% 0,118
YENİDEN REFAHKEMAL KARAKAŞ% 0,096
BTPCİHAN AKBULUT% 0,075
HÜDA PARMÜRVET CENGİZ% 0,032
DSPBAHATTİN DURGUT% 0,021
SAADETEREN KİVLİ% 0,011
DİĞER% 0,011
VİZE

Açılan Sandık Oranı : % 37,84
Katılım Oranı : % 84,32

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPERCAN ÖZALP% 40,841.479
AK PARTİARİF KAYIK% 28,51.032
DPSELÇUK YILMAZ% 28,21.021
DSPİLKER HİÇYORULMAZ% 0,6122
MHPSENCER KARAMAN% 0,5821
ZAFER PARTİSİİPEK AYÇA ÜNSAL% 0,3914
BÜYÜK BİRLİKADİL DANIŞMAN% 0,197
YENİDEN REFAHÖMER ATAŞ% 0,176
SAADETONUR KOÇAK% 0,145
DİĞER% 0,145
BTPYUSUF AYDIN% 0,083
HÜDA PARSEHER TOPRAK% 0,083
MİLLETMEVLÜT KOÇOĞLU% 0,083

Kaynak: AA

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