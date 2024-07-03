Kırklareli Valiliği, Buğday Hasadı Sırasında Su Tankeri Bulundurma Zorunluluğu Getirdi

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Kırklareli Valiliği, yangınlara karşı, buğday hasadının sürdüğü tarım alanlarında su tankeri bulundurulması zorunluluğu getirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden ve insan faktöründen kaynaklanan yangınların arttığı belirtildi.

Bu nedenle yangınlara karşı tedbirlerin artırıldığı bildirilen açıklamada, "İlimiz sınırları içerisinde 12.00 ile 19.00 saatleri arasında yapılacak biçerdöverle hasat sırasında bir traktöre bağlı su tankerinin bulundurulması zorunlu olmuştur. Bu saatler arasındaki biçimlerde su tankeri bulundurulmaması halinde gerekli işlemler uygulanacaktır." ifadelerine yer verildi.