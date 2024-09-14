Kırklareli Valisi'nden Mevlit Kandili Mesajı - Son Dakika
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Kırklareli Valisi'nden Mevlit Kandili Mesajı

Vali Ekici, Mevlit Kandili'nde barış ve kardeşlik mesajı verdi, halkın kandilini kutladı.

14.09.2024 16:46
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Kırklareli Valisi Birol Ekici, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekici, mesajında, alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed'in dünyayı teşrifini müjdeleyen Mevlit Kandili'ne ulaşmanın huzuru ve mutluluğunun yaşandığını belirtti.???????

İnsanlığın büyük buhranlar yaşadığı dönemde barışı, kardeşliği ve güzel ahlakı tebliğ eden Hz. Muhammed'in hak, hukuk, adalet, medeniyet, hürriyet ve insan hakları gibi evrensel kavramları toplumda yaygınlaştırdığını aktaran Ekici, mesajında şunları kaydetti:

"Hz. Peygamber bulunduğu coğrafyadan insanlığın geneline yayılan bir fazilet güneşi ve hidayet kaynağı olmuştur. Eşsiz karakteri ve kişiliğiyle, yaşamı boyunca kalplere ve ruhlara hitap ederek insanlığın yolunu aydınlatmıştır. İnsanoğlu olarak dünyevi ve manevi sorunlarımıza çareler ararken Peygamber Efendimizin sahip olduğu tüm değerleri benimsemenin ve yaşam tarzını kendi hayatımıza tatbik etmenin hem ruhlarımıza hem de bedenlerimize şifa olacağı muhakkaktır.

???????Bu anlamda Mevlit Kandili, peygamberimizin yaşayışını, hadislerini ve mesajlarını yeniden hatırlamak, ümmet vasfımızı etraflıca düşünmek, insanlığa sunduğu değerleri hakkıyla idrak edip onun yüce ahlakından feyz alabilmek adına önemli bir fırsattır. Müslümanlar için güzelliklere erişme, af ve mağfirete ulaşmanın vesilesi olan bu gecenin birlik ve beraberliğimize, dirlik ve düzenimize vesile olmasını temenni ediyorum. Tüm vatandaşlarımızın Mevlit Kandili'ni kutluyor, bu gecenin hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum."

Kaynak: AA

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