Kırmızı Karavan ile Çocuklara Umut

AKİŞ GYO 20'nci yılında, Kırmızı Çocuklar Derneği ile el ele vererek koruma altındaki çocuklara kalıcı sosyal fayda sağlama amacıyla 'Kırmızı Karavan'ı yola çıkardığını duyurdu.

Akiş GYO'nun İstanbul'daki yaşam alanı Akasya ve Akbatı'da kurulacak Kırmızı Karavan'da, gönüllü elçilerin ürettiği özel ürünler satışa sunulacak. Elde edilen tüm gelir, koruma altındaki çocukların sosyal gelişimini desteklemek üzere Güçlü Yarınlar Akademisi'ne aktarılacak.

Akiş GYO, 20'nci yılını çocukların yarınlarına ışık tutacak bir iyilik hareketi ve toplumsal etkisi yüksek bir projeyle anlamlandırıyor. Moda tasarımcısı Simay Bülbül'ün kurucusu olduğu Kırmızı Çocuklar Derneği ile el ele veren Akiş GYO, bir iyilik yolculuğu başlatıyor 'Kırmızı Karavan' projesi, koruma altındaki çocukların gelişimini desteklerken aynı zamanda koruyucu ailelik konusunda kamuoyunu bilinçlendirmeyi hedefliyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Kırmızı Karavan projesi, Akiş GYO ve Kırmızı Çocuklar Derneği iş birliğiyle kurulan Güçlü Yarınlar Akademisi'ni desteklemek üzere tasarlandı. Akademi; 4–9 yaş arası çocukların temel eğitim yolculuklarını desteklemeyi, yaratıcılıklarını geliştirmeyi ve sosyal-duygusal gelişimlerine katkı sunmayı hedefliyor.

"Proje çerçevesinde Akiş GYO'nun İstanbul'daki iki önemli yaşam alanı olan Akasya ve Akbatı, bu aydan itibaren 'Kırmızı Karavan'a kapılarını açıyor. AVM alanlarında kurulacak Kırmızı Karavan'da Simay Bülbül ve Türkiye'nin önde gelen isimlerinden oluşan gönül elçilerinin hazırladığı özel ürünler satışa sunulacak. Bu satışlardan elde edilen tüm gelir, Güçlü Yarınlar Akademisi'ne aktarılacak. Her satın alma, bir çocuğun gelişimine doğrudan katkı anlamına gelecek.

"Kırmızı Karavan günlerinde ayrıca çocuklara yönelik yaratıcı atölyeler, yetişkinlere ve gençlere açık söyleşiler, koruyucu aile bilgilendirme seansları ve toplumsal farkındalık çalışmaları düzenlenecek."

BİR HAYALİN GERÇEĞE DÖNÜŞME HİKAYESİ

Kırmızı Karavan, moda tasarımcısı Simay Bülbül'ün yıllar önce kurduğu bir hayalin ürünü. Çocukların güvenli, destekleyici ve ilham veren alanlara erişebilmesi için bireysel çabalarla başlatılan bu fikir, 2018 yılında kurulan Kırmızı Çocuklar Derneği çatısı altında kurumsal bir yapıya kavuştu. Dernek; koruma altındaki çocuklara sosyal-duygusal destek sunmak, koruyucu ailelik gibi kritik konularda toplumu bilinçlendirmek ve gençlere barınma, burs ve mentorluk imkanları sağlamak üzere faaliyet gösteriyor.

Akiş GYO, bu hayali gerçeğe taşıyarak Kırmızı Karavan'ı Türkiye genelinde toplumsal etki yaratan güçlü bir programa dönüştürüyor. Bu birliktelik, gayrimenkul sektöründe toplumsal etkiyi odağına alan yeni bir modelin kapısını aralıyor. Aynı zamanda özel sektör ile sivil toplumun nasıl birlikte çalışabileceğine dair ilham verici bir örnek sunuyor.

'ÇOCUKLARA TEMAS EDEN HER ADIM, GELECEĞE KURULAN BİR KÖPRÜDÜR'

Akiş GYO Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Levent Çanakçılı, projeyle ilgili şunları söyledi:

"20'nci yılımızda, yıllar içinde oluşturduğumuz değeri daha büyük bir anlamla buluşturmak istedik. Kırmızı Karavan, kapsayıcı, dönüştürücü ve sürdürülebilir bir sosyal fayda modeli. Kurumların gerçek etkisi, toplumun sessiz kalan taraflarına nasıl temas ettikleriyle ölçülüyor. Bu nedenle, çocuklara ulaşan her adımı, geleceğe kurulan bir köprü olarak görüyoruz."

'HER BİR ÇOCUĞUN GÖZÜNDE PARLAYAN IŞIK, BU YOLCULUĞUN EN DEĞERLİ KARŞILIĞI'

Projeye dair duygularını aktaran Simay Bülbül, "Kırmızı Karavan, yıllardır kalbimde filizlenen bir hayaldi. Şimdi bu hayali, Akiş GYO ile birlikte gerçeğe dönüştürüyoruz. Bu projeyle koruma altındaki çocukların hayatına neşe, umut ve hayal kurma cesareti taşıyoruz. Onlar için güvenli, ilham verici ve sevgiyle örülmüş alanlar oluşturuyoruz. Her bir çocuğun gözünde parlayan ışık, bu yolculuğun en değerli karşılığı. Akiş GYO ile attığımız bu adım da bir iş birliğinden öte umutları büyüten bir dayanışma hikayesi" dedi.